国が防衛体制を強化するために指定を進めている「特定利用空港」について国から新たに静岡空港を追加したいと打診があったことが明らかになりました。県によりますと5月27日、内閣官房や国土交通省などの職員が県庁を訪れ、国内に24ある「特定利用空港」に新たに静岡空港を追加したいとの打診があったということです。「特定利用空港」になると、年に1～2回行われていた自衛隊の輸送機の訓練などが年に数回増える見込みで、