YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【ミャクミャクグッズ速報】フェリシモからいっぱい！！6/10更新」と題した動画を公開した。 6月10日、フェリシモから新たに登場したミャクミャクグッズを速報形式で紹介。今回のテーマは、絵本の世界観をもとにした特別デザインだ。 アクリルキーホルダーや、デザイン性の高いワイン、さらに“姿勢サポート系ぬいぐるみ”とのコラボなど、これまでとは