「私が放置子だった頃の話」【漫画】本編を読む山野しらす(@shirasu00mori)さんは、SNSやブログを中心に実話に基づく漫画をいくつも公開している。2024年には「私が放置子だった頃の話」を投稿して注目を集めている。母親は不倫やパチンコ通いなどの日常を送りながら、一人娘を放置子にしてしまうエピソードだ。本作を描いたきっかけや母親の態度、裏話などについて山野しらすさんにインタビューした。※本作にはセンシティブな表