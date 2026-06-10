JR東日本は、「Suica Renaissance」の第4弾として、新しい新幹線予約サービス「新幹線eチケット購入機（仮称）」の検証を、2026年度末ごろから大宮・宇都宮駅で開始する。アプリのインストールやサイトへの接続が不要で、最短1分で新幹線eチケットを購入できる。購入後は手持ちの交通系ICカードで改札をチケットレスで通過でき、複数枚のきっぷを投入する手間がなくなる。対象は東北・秋田・山形・上越新幹線と北陸新幹線の東京〜