CY賞候補が激突【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間10日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、敵地パイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場する。得意の6月はここまで月間打率.480。昨年サイ・ヤング賞に輝いたポール・スキーンズ投手と対戦する。大谷は7日（同8日）の本拠地エンゼルス戦では5打数2安打で2試合連続のマルチ安打を記録。今期の打率は.302まで上昇してきた。パイレーツはス