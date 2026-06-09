元文部科学事務次官の前川喜平氏が2026年6月4日にXを更新。陣営が他の立候補者の誹謗中傷動画の作成と拡散した疑惑が取り沙汰されている高市早苗首相について、「次の言い訳」として「急性難聴症で音声確認ができなかった」と考えているのではないかと推測し、批判を集めている。「揶揄するのは止めていただけませんか」「なんで病名を揶揄するのか」「週刊文春」が報じたことに端を発するこの疑惑。高市首相の公設第一秘書と動画