大河ドラマ「豊臣兄弟！」第22回は「播磨大誤算」。天正5年(1577年)10月、主君・織田信長の命を受けた羽柴秀吉は、播磨国(兵庫県南西部)に向けて進発します。 【写真】秀吉に上月城を任された尼子勝久 播磨国の有力国衆から人質を取り、織田方とした秀吉。西播磨の上月城や福原城を攻略し、播磨平定も間近と思われましたが、天正6年(1578年)3月、三木城(兵庫県三木市)の別所長治が突如、毛利氏に寝返るのでした。別所氏が信