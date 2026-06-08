市ノ澤翔氏が自身のYouTubeチャンネルで「【経営者必見】実質無借金を目指すべき本当の理由を知っていますか？」を公開した。本動画は2022年に制作されたものだが、昨今の金利上昇局面においては、借入金利と手元資金のバランスをシビアに見極める視点がより重要となる。現在の金融環境を踏まえたロードマップとして、借金に対する正しい認識と「実質無借金経営」の重要性を紐解いている。 動画内で市ノ澤氏は、借入がな