先発の北山が9回113球を投げ4安打1失点で今季5勝目■日本ハム 7ー1 ヤクルト（7日・神宮）日本ハムは7日、神宮球場で行われたヤクルト戦に7-1で勝利し、4連勝を飾った。打ってはレイエス、マルティネスの助っ人コンビが一発を放ち、投げては北山が9回1失点完投勝利。新庄剛志監督は「今日は選手に聞いて、でかでかと記事にしてあげてちょうだい」とご機嫌でコメントを残した。奥川に対して初回、先頭の水野が左前打で出塁する