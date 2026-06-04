何もつけてないような自然な仕上がり手をかけていないダウンスタイルでもスタイリング剤でニュアンスさえ加えればそれなりに見えるもの。そんな自然かつ潤いのあるヘアスタイルで何使ってる？とよく聞かれる、コスメフリークたちが使っているアイテムを調査！1.「万能でベタつかない！」オーガニックバームROPI × bojico オーガニックエッセンシャルワックス 40g ／nanuk「気張らない地毛生かしが女っぽいと感じるので、いつも