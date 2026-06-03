¹ÔÎó¤¬¤Ç¤­¤ë¿·¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥«¥Õ¥§ÅìµþÅÔ¡¦¾®ÅÁÇÏÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó2Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖFORME.¡×¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡£Ä«8»þ¤«¤é±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥é¥ó¥Á¡¢¥¿¥ë¥È¡¢¥Ñ¥¤¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥¿¥ë¥È¤ä¥Ñ¥¤¡¢¾Æ¤­²Û»Ò¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢Ê¿Æü¤Ï¶áÎÙ¤Ë¤ª¶Ð¤á¤ÎÊý¤ä¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¡¢½µËö¤ÏSNS¤ò¸«¤ÆË¬¤ì¤ëÊý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹ÔÎó¤Î¤Ç¤­¤ë¿Íµ¤Å¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï8¡Á1