2026年6月1日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月1日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネの叶愛（とあ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？【1位】獅子座（しし座）美活や体力作りなど