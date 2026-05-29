桑田佳祐が、6月24日発売の最新シングルCD「人誑し / ひとたらし」収録曲「南谷ミュージック・シティー」のフル音源を、5月30日放送のレギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』にて初オンエアすることを発表した。本楽曲は、シングルに収録される新曲としてタイトルだけ明かされており、その全貌は謎に包まれていた。楽曲タイトルに入っている”南谷（なんや）”とは、サザンオールスターズ・桑田佳祐のライブを長年舞台裏か