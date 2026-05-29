カインズは、コクヨがデザインを担当した新しい家具シリーズを開発した。5月27日から順次、カインズのオーダーカット家具プラットフォーム「CAINZ DIY MARKET」にて販売を開始している。学校家具の知見を生かした家具シリーズカインズの「くらしDIY」という価値提供と、コクヨが長年培ってきた教育・オフィス空間の家具開発の知見やデザインという、両社の強みを持ち寄ることで実現した。コンピューター制御のCNCルーター「ShopBot