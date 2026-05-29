シンプルなコーデの日は、なんだか物足りないと感じることも。そんなときは、ネックレスを取り入れて顔まわりに華やかさをプラスしてみては。ロングネックレスなら頭を通すだけなので、忙しい朝でもさっと着けられます。今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から、大人世代に似合う「上品ネックレス」をピックアップしました。 2WAYで楽しめるロングネックレス 【ROPÉ PICNIC】「2WAYパールコ