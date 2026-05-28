グッチがアルピーヌ・フォーミュラワン・チームとのパートナーシップを締結し、2027年シーズンより「グッチ・レーシング・アルピーヌ・フォーミュラワン チーム」としてF1に参戦することを発表した。これはラグジュアリーファッションブランドがフォーミュラワン チームのタイトルパートナーを務める初の事例となる。チームはグッチの象徴的なインターロッキングGと「Gucci Racing」ワードマークを組み合わせた専用ロゴを用いたカ