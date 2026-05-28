パソナグループやタマホーム、ライク、ＳＵＭＩＮＯＥといった５月期決算銘柄が安い。きょう２８日は５月期末の配当と株主優待の権利落ち日にあたることから、処分売りの動きが優勢となっているようだ。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS