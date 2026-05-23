現行制度最後のB1頂上決戦、初戦は琉球が激闘を制す 【(C) B.LEAGUE】 りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASONは、いよいよクライマックスを迎える。「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」に駒を進めたのは、チャンピオンシップ初出場でファイナルまで一気に駆け上がった長崎ヴェルカ(西地区1位)と、5年連続でこの舞台に立った琉球ゴールデンキングス(西地区3位)。ともに「りそなグ