アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を背景にした中東情勢の悪化により、一部商品のパッケージを白黒化することを決めたカルビーに対し、官邸幹部が「売名行為だろう」と発言したことを報じる朝日新聞の2026年5月20日の記事が大きな批判が集まっている。「なんでカルビーがお叱りを受けるわけ？」資材不足のためにパッケージの変更を余儀なくされ、カルビーはむしろ被害者であるという見方が強い。そのため、「今更カルビー