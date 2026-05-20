5月18日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、M-1準優勝・ドンデコルテ（渡辺銀次、小橋共作）がWドッキリ企画「仕掛け人マウントバトル」に挑戦。お互いが「自分だけが仕掛け人」と思い込み、相手にドッキリを仕掛け合うという、“騙し合いバトル”を繰り広げた。【映像】M-1準優勝のドンデコルテ小橋、逮捕秒読みの“不祥事”発覚？「ヤバいものをもらっちゃった」最初に仕掛けたのは小橋だった。楽屋で2人きりになると「まず