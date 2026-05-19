【Gibson Les Paul Standard(？)他】（愛知県アジカンマニア34歳）こんにちは。1875と1905では愛機を取り上げていただき、ありがとうございました。他にも紹介したいギターはあるのですが、今日はなんと、Gibsonのギターを4本も入手したのでそちらをご紹介します。「ワンコインで買えるGibsonのギターが全国発売」という情報を聞きつけたのは、先週のこと。それ以来、近所の店をそれとなく見てまわりましたが釣果はゼロ。そ