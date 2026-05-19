西部謙司が考察サッカースターのセオリー最終回リオネル・メッシ日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。ワールドカップで連覇を狙うアルゼンチン代表の中心は、大会中に39歳になるリオネル・メッシ。前回、このエースが極端に走らない、守らないスタイルで優勝を手にしたのが今回も