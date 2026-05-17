取材に快く応じてくれた熱海富士関5月10日から始まっている大相撲夏場所で、新関脇として奮闘している23歳の熱海富士。序盤こそ苦戦したものの、身長187センチ、幕内最重量の197キロの恵まれた体を生かした重みのある相撲は、魅力いっぱい。土俵を降りるとおっとりして優しい性格は、ファンの間で愛されている。ニックネームは、「あたみん」。「最初は『あたみん』と呼ばれることが恥ずかしかったです。でも、このニックネームで