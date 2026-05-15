高知県産ユズを使ったアイスバーの開発を進めている大手コンビニエンスストアの社員が5月15日、高知市の土佐山地区で生産者や子どもたちと交流しました。高知市土佐山地区を訪れたのは大手コンビニエンスストア「ファミリーマート」の商品開発担当者などです。ファミリーマートでは農業生産者を支援する取り組みの一環で、2023年から高知県産ユズを使用した商品を製造・販売しています。15日は、新