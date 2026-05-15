酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!【画像】東ブクロ氏のスピード感あふれるまなざし【「それでもこの人」という存在に憧れる】【お悩みNo.187】仕事に行きたくない。どうしたらいいのか。【PN:昆布・3