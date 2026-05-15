日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。悪魔へのいけにえのメイドがまさかの逆襲！『ゼイ・ウィル・キル・ユー』評点：★4点（5点満点）過剰さだけが持ちうる圧倒的な美 ©2026 Warner Bros. Ent. All rights reserved.過剰なジャンル映画は美しい。妹を救出するため、闇の拠点たる高級マンションにメイドとして乗り込んだ姉が、次々と襲い来る悪魔崇