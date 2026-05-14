「ABSチャレンジ」で過去27回成功している【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板。7回4安打無失点、2四球8奪三振の好投で3勝目を挙げた。今季いずれも先発マスクを被るのはウィル・スミス。試合中には、スミスの“神業”が炸裂する場面があった。4-0でリードした6回だった。2死一塁で打席には強打者のデバー