「ABSチャレンジ」で過去27回成功している

【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板。7回4安打無失点、2四球8奪三振の好投で3勝目を挙げた。今季いずれも先発マスクを被るのはウィル・スミス。試合中には、スミスの“神業”が炸裂する場面があった。

4-0でリードした6回だった。2死一塁で打席には強打者のデバース。カウント0-1からの2球目、大谷は内角に97.7マイル（約157.2キロ）のフォーシームを投げ込んだ。球審の手は上がらず、一度はカウント1-1となった。だが、スミスには“手応え”があったようだ。

すかさず「ABSチャレンジ」を申請。判定の結果、わずかにストライクゾーンをかすめており、カウント0-2へと変更された。デバースを一転して追い込むと、続く高めのフォーシームで空振り三振。大谷は雄叫びを上げ、スミスもナイスボールと合図を送った。

スミスといえば、「ABSチャレンジ」の“名手”としても知られている。試合前の時点で、成功数27回はメジャー最多タイ、成功率は75％を誇る。デバースが三振する18秒前にあった相棒のアシストに、ファンも感動の声を届けた。

SNS上には「神の目を持ちしスミス」「えぐいわ」「ABSチャレンジの神」「全部見えてるやん」「めっちゃ良い仕事」「スミスってABSチャレンジの成功率も高いし何より使い所が良い」「スミスのABSチャレンジの成功率よ…神」「スミスありがとう涙」と、スミスへの称賛の声が寄せられていた。（Full-Count編集部）