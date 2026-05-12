事故現場 福島県 ６日 福島県の磐越自動車道で高校生ら21人が死傷した事故を受け、岡山県教育委員会が県立学校の校長に向けて安全管理を徹底するよう求める通知を出しました。 5月6日、福島県の磐越道で新潟県の高校生らを乗せたバスがガードレールに衝突するなどし、生徒1人が死亡、20人が重軽傷を負いました。 この事故を受けて岡山県教委は、12日、県立中学校や高校などの校長宛てに、部活動で生徒