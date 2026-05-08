体力やライフスタイルの変化に合わせて“当たり前”と思い込んでいた家事を見直し、快適になった事例を紹介します。夫・長男（社会人）・長女（高校生）・大型犬と暮らす、整理収納アドバイザーでESSEベストフレンズ101エディターのrenaさん（現在50代）のケースです。ここでは、renaさんがこの10年間で試行錯誤をくり返しながら、手放すことで心にゆとりが生まれたと実感している3つの家事について語ります。1：洗濯物の外干し以