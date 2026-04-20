カバヤ食品は4月27日から順次、全国のイオン・イオンスタイルなどで、「ほねほねザウルスリバイバル」を発売する。価格は税込715円。店舗によって価格が異なる場合がある。■2002年発売のロングセラー玩具菓子『ほねほねザウルス』は2002年7月に発売された、「ほね」と「恐竜」をモチーフにしたプラキットとチューインガムをセットにした、カバヤ食品オリジナルのロングセラー玩具菓子。2026年には発売25年目を迎える。各パーツに