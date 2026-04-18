日本の平均年収よりも自分の年収が少ないと、「自分より年収が高い人の方が多いのでは」と不安に思う人もいるかもしれません。しかし、必ずしも平均より高い人が多いとは限りません。今回は、平均年収を下回る人の割合がどの程度存在するのかを整理します。 平均年収以下の人はどのくらいいる? 国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、令和6年時点での平均年収は478万円でした。しかし、平均年収を含む「