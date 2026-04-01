【ぽこ あ ポケモン：マネっこチャレンジ】 開催期間：4月1日5時～4月2日4時59分 ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」において、特別なイベント「マネっこチャレンジ」を本日4月1日より開催している。期間は4月2日4時59分まで。 「マネっこチャレンジ」の期間中は、ポケモンたちが他のポケモンの話し方をマネしてクイズを出題。マ