歌手でタレントの堀ちえみ（59）が29日までに自身のブログを更新。乗車していたタクシーが事故に遭ったことを明かした。「歯科医院に向かう途中乗っていたタクシーが、事故を起こしてしまいました」と切り出し「交差点で右折し終わり直進したところで、別の車がタクシーの左前に突っ込んできた感じ。タクシーの運転手さんは慌てて急ブレーキを踏んだ…なので大きな事故にはならなかったんだと思う」と説明した。続けて「タクシ