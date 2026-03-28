アイワマーケティングジャパンのAndroidタブレット5機種にマルウェア「Keenadu」が混入！テクミラホールディングス（旧：JNSホールディングス）の子会社であるアイワマーケティングジャパンは25日、同社が展開している新生「aiwa」ブランドにおけるAndroidタブレット「aiwa tab AG10」および「aiwa tab AS10(6)」、「aiwa tab AS10-2(4)」、「aiwa tab AS10-2(6)」、「aiwa tab 10-X」において開発段階において不正プログラム「Kee