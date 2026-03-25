3L水平対向6気筒ツインターボ「EG33改エンジン」を搭載して期待が高まるスーパーGT、ニューマシン「ハイパフォＸバージョンⅡ」を投入するスーパー耐久シリーズ、ニュルブルクリンク24時間レースと、スバルのワークスドライバーとして八面六臂の活躍を見せる井口卓人選手。 ■東京／千葉／栃木のスバルディーラーが”超～本気”を見