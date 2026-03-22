1.本能を刺激する「ベビースキーマ」 動物の赤ちゃんには、思わず「かわいいッ」と感じてしまう特有の体の特徴があり、動物行動学者のローレンツはそれを「ベビースキーマ」と名づけました。 ベビースキーマには、「体に比べて頭が大きい」「目が丸く大きい」「頭全体に対して目鼻が下の方に位置する」「四肢は短い」などの特徴があり、これらは猫の姿かたちにも多く当てはま