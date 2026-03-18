沖縄・名護市の辺野古の沖合で16日、小型船2隻が転覆し、平和学習中の高校生と船長が死亡しました。北海道・知床の遊覧船沈没事故を受けて旅客船は登録制となりましたが、登録されていなかったことが判明。責任の所在や事故を防ぐ手立てが問われそうです。■助けに向かった船も高波に襲われ…藤井貴彦キャスター「平和学習の中で痛ましい事故が起きてしまいました。安全管理に問題はなかったのか整理します」小栗泉・日本テレビ報