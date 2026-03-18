Image: 三浦一紀 - Generated with ChatGPT 5.2 この秋の発表が噂＆期待されているApple初となる折りたたみスマートフォン、通称折りたたみiPhone、またはiPhone Fold（Duo）。まだ発売どころか発表すらされていませんが、2026年最も売れた折りたたみスマホになるかもしれません。【噂まとめ】今年9月に登場？ 折りたたみiPhoneのすべて（2/13 更新）目指せ、2000万台！折りたたみiPhoneのデ