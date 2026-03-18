不仲で有名な彬子さまと母・信子さま3月1日、札幌市内で「第97回宮様スキー大会国際競技会」の賜杯授与式が行われた。プログラムによると、三笠宮𥶡仁親王妃家の信子さま（70歳）と三笠宮家の当主・彬子さま（44歳）が登壇する予定だった。「ところが現れたのは、信子さま一人だけでした。壇上には彬子さまの席も用意されていたので、式典が始まる直前にドタキャンしたのでしょう。ノルディック複合競技の『三笠宮杯』をど