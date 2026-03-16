K−POPを題材にしたNetflix（ネットフリックス）のアニメ『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』（以下、『ケデハン』）が、オスカー像を手にした。ゴールデングローブ賞、グラミー賞授賞式での受賞に続く快挙だ。『ケデハン』は15日（現地時間）、ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催された第98回アカデミー賞授賞式（オスカー2026）で、ディズニーアニメ『ズートピア2』を抑えて長編アニメ映画賞を受賞した。壇上に上がっ