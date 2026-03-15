熱戦が続く「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」。1次ラウンド・プールCで4戦全勝、グループ1位で駒を進めた侍ジャパンは、3月15日（日本時間）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われる準々決勝に臨む。【写真】大谷ファミリーが搭乗したプライベートジェットの内部。羽田空港で長女のベビーカーを持ちあげる大谷ほか日本時間11日未明に羽田空港発のチャーター機で出国した侍ジャパンは、現地時間