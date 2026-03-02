女優の小出由華（41）が1日に配信されたABEMA「ななにー地下ABEMA」（日曜後8・00）に出演。子役時代の給料の“その後”について語った。小出は子役で活動し、フジテレビの子供番組「ウゴウゴルーガ」のルーガちゃん役で活躍。2012年、デンマークに語学留学する際、子役時代に稼いだお金の行方を母に聞くと「何言ってんの？ないよ！」と言われたそう。実は、医療系の私立大学に進学した姉の学費として「家一軒分くらい」使