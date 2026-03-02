今年1月末でTBSを退社した元アナウンサーの良原安美（30）が2日、自身のインスタグラムを更新し、アナウンサーやキャスターを数多く擁する事務所「セント・フォース」に所属することを発表した。【写真】真剣な表情…”仕事モード”の良原安美「ご報告です！」と自身のインスタグラムを更新した良原は「今月から、セント・フォースに所属し、活動いたします。大学時代、大切に育ててくださった古巣に戻れることがとても嬉しく