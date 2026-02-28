三重県の女性が高校時代に受けた性被害「デートDV」。いじめ重大事態と認定されながら、それ以上の対応をしない学校。そして、事件化は難しいとする警察。当事者の女性と、その家族は救われないのか。 【写真を見る】高校時代に受けた性被害“デートDV” 交際相手から公園や教室で…今もPTSDに苦しむ女性 “いじめ重大事態”認定も謝罪なし 両親が学校･加害男性などを提訴へ （大石邦彦アンカーマン 2023年）