自宅でおいしいご飯を食べたい。そんな日本人の願いを叶えた商品が、炊飯土鍋「かまどさん」だ。伊賀焼の老舗窯元・長谷園が2000年に発売し、累計120万個の大ヒット商品となった。商品開発からの道のりを8代目当主の長谷康弘さんに取材した――。撮影＝プレジデントオンライン編集部長谷園8代目当主の長谷康弘さん - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■「かまどさん」普通の土鍋と何が違う？バスも列車も運行していない、人口約