◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日距離女子団体スプリント・フリー予選（2026年2月18日テーゼロ距離競技場）距離の女子団体スプリント・フリー予選が行われ、犬が乱入するハプニングがあった。犬のフォトフィニッシュが公開され、注目を集めている。ラストの直線に突然、首輪をつけた犬が乱入した。一度はカメラの前で止まったものの、クロアチア選手らが通ると、それを追いかけるように走り出し、ゴールを駆け抜け