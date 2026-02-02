2月3日は朝までは冬型の気圧配置となりますが、西から高気圧が張り出して次第に緩むでしょう。徳島県内は、午前を中心に雲のかかることはありますが、天気の崩れはない見込みです。沿岸部を中心に風がやや強く吹くところがありそうです。朝の最低気温は前日と同じか低く、東祖谷や池田・木頭・海陽では氷点下となるでしょう。日中の最高気温は前日と同じか低く10度前後の所が多いでしょう。万全の防寒をしてお過ごしください。（詳