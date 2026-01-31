2009年、2度目の北米出張はカナダのバンクーバーでストップオーバー。ノースバンクーバーにて。ニット帽を被っているのがJ。飛行機酔いと時差ぼけで、私は瀕死である。連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第161話「Jの教え」を胸に、論文執筆のスキルを上げるべく研鑽を積む筆者。そうした中で身に着けた、ある意外な執筆スタイルとは？＊＊＊【バンクーバーへ】Jがカナダに帰ってから半年ほど経った2009年の2月。