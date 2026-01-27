寒い冬に恋しくなる、温かいスープ。旬の白ネギ（長ネギ）をたっぷり使った、レンジで手軽につくれる豆乳スープを紹介します。教えてくれるのは、農家の娘として、旬の食材レシピを発信するセリナさん。まろやかな豆乳にピリ辛キムチがよく合う、「白ネギたっぷり豆乳キムチ鍋風」は、レンチン調理なので忙しい日にも頼れる一杯です。レンチンでつくる「豆乳スープ」でほっこりぐっと冷え込みが厳しくなった今、体を温めてくれるス